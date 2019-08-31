بالفيديو.. وعد البحيري تهنئ الأمة العربيىة برأس السنة الهجرية

هنأت الفنانة وعد البحيري جمهورها والأمة العربية بحلول رأس السنة الهجرية، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليه قائلة: "كل سنة هجرية وانتو بالف خير ياحبايبي..1441". بوك"، وعلقت عليه قائلة: "". يذكر أن الفنانة وعد البحيري طرحت سابقاً ألبوم بعنوان "فرحتي بيك"، وييحتوي الألبوم على 10 أغاني أبرزهم: "تعبت قلبي"، "أيامنا جاية"، "شوفلي حل"، "غير أي حد"، "زعلك على عيني"، "وأنت معايا". Advertisements

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