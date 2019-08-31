شاهد .. حفلين غنائيين لـ مسار إجباري بساقية الصاوي

يحيى باند مسار إجباري حفلين غنائيين، يوم الجمعة والسبت الموافقين 27 و 28 من شهر سبتمبر، ومن المقرر

أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بأسعار تذاكر 90 جنيهًا.

يذكر أن باند مسار إجباري طرح سابقًا ألبوم بعنوان "الألبوم"، ويضم 8 أغاني أبرزهم: "صياد"، "للحزن أصول"، "فاكرة"، "مساومات"، "نضرني"، "ماتحاسبش"، "كائن فضائي"، "نهايات الحكاوي".