شاهد .. حفلين غنائيين لـ مسار إجباري بساقية الصاوي

يحيى باند مسار إجباري حفلين غنائيين، يوم الجمعة والسبت الموافقين 27 و 28 من شهر سبتمبر، ومن المقررأن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بأسعار تذاكر 90 جنيهًا.
يذكر أن باند مسار إجباري طرح سابقًا ألبوم بعنوان "الألبوم"، ويضم 8 أغاني أبرزهم: "صياد"، "للحزن أصول"، "فاكرة"، "مساومات"، "نضرني"، "ماتحاسبش"، "كائن فضائي"، "نهايات الحكاوي".
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