بكلمات مؤثرة وغضب ..إليسا و سلاف فواخرجي تعلقان على مقتل إسراء غريب

أعربت كل من النجمتين إليسا و سلاف فواخرجي عن غضبهما وحزنهما على مقتل الفتاة الفلسطينية، إسراء غريب، والبالغة من العمر 21 عاماً.

وجاء ذلك عبر حساب الفنانة إليسا الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، قائلة: "ما في شي بيبرر القتل. ما شي أبدا أبدا أبدا. والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية. بس الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلو كنت ربيها عا جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة. القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب".

وعلقت أيضاً الفنانة سلاف فواخرجي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "كان يا مكان، بكل زمان بهذا المكان، بنت كل ذنبها انها خلقت بنت... ولدت ضحية، ووعيت متهمة، كبرت عار، وعاشت كل عمرها لتقدم وثائق الشرف، مو لربها ، للأسف ، وانما لاخواتها ومجتمعها

".

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يذكر أن إسراء غريب فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 21 عاما، وهى من بلدة بيت ساحور، قضاء بيت لحم، بفلسطين، وكانت تعمل فى مجال "ميكب أرتست"، و توفيت الفتاة يوم الخميس الماضي الموافق 22 أغسطس.

ويرجع سبب مقتل الأسرة للفتاة حسب الروايات أن هناك من تقدم لأسرتها لخطبتها، وثم خرجت برفقة شقيقتها، وبعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أوسع بإحدى مطاعم المدينة، وقاموا بالتقاط فيديو قصير نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من ثم قامت إحدى قريباتها التي شاهدت الفيديو بإخبار والدها وأشقائها، الذين شعروا بدورهم أن ما فعلته الفتاة بمثابة تشويهاً لسمعة العائلة بخروجها مع الشاب دون إكمال عقد القران.



وأنتشر تسجيل صورته إحدى الممرضات في المستشفى يسمع فيه صوت إسراء بوضوح وهي تصرخ وتطلب عون الشرطة أثناء تعرضها للضرب.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي وفوري لكشف ملابسات وفاة الشابة إسراء غريب في الضفة الغربية وما يثار حول قتلها على خلفية قضايا الشرف.