نجوم الفن يهنئون الأمة العربية بحلول رأس السنة الهجرية

هنأ العديد من نجوم الفن و الإعلام الأمة العربية بحلول العام الهجري الجديد، وجاء ذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع السوشيال ميديا.

ونبرز في السطور التالية نجوم الفن ومنهم:

النجم كاظم الساهر.

النجم عمرو دياب.

النجم أحمد السقا.

النجم رامي عياش.

النجم هاني رمزي.

النجم خالد سليم.

الفنانة الإستعراضية سما المصري.

النجمة نانسي عجرم.

الفنانة مي كساب.

المنتج و الفنان محمد محمود عبد العزيز.