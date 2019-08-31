هنأ العديد من نجوم الفن و الإعلام الأمة العربية بحلول العام الهجري الجديد، وجاء ذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع السوشيال ميديا.
ونبرز في السطور التالية نجوم الفن ومنهم:
النجم كاظم الساهر.
النجم عمرو دياب.
النجم أحمد السقا.
النجم رامي عياش.
النجم هاني رمزي.
النجم خالد سليم.
الفنانة الإستعراضية سما المصري.
View this post on Instagram
Advertisements
on Aug 31, 2019 at 3:32am PDT
النجمة نانسي عجرم.
الفنانة مي كساب.
المنتج و الفنان محمد محمود عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن يهنئون الأمة العربية بحلول رأس السنة الهجرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.