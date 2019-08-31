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نجوم الفن يهنئون الأمة العربية بحلول رأس السنة الهجرية

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هنأ العديد من نجوم الفن و الإعلام الأمة العربية بحلول العام الهجري الجديد، وجاء ذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع السوشيال ميديا.

 

ونبرز في السطور التالية نجوم الفن ومنهم: 

 

النجم كاظم الساهر.

 

 

النجم عمرو دياب.

 

النجم أحمد السقا.

 

النجم رامي عياش.

 

النجم هاني رمزي.

 

 

النجم خالد سليم.

الفنانة الإستعراضية .

 

 

 

 

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امين يااارب🙌🙌🙌

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امين يااارب🙌🙌🙌

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امين يااارب🙌🙌🙌

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on Aug 31, 2019 at 3:32am PDT

 

النجمة نانسي عجرم.

 

الفنانة مي كساب.

 

المنتج و الفنان محمد محمود عبد العزيز.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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