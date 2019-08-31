بعد مقتل إسراء غريب.. غضب عارم من نجمات الفن

غضب عارم سيطر على نجمات الفن بعد مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب بسبب أزمة شرف.

وكان من بين هؤلاء النجمات الفنانة ماجي بوغصن التي وجهت رسالة مؤثرة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "بغض النظر عن القضية وتفاصيلها.. قصة إسراء غريب بتكسر القلب.. مش مسموح أبداً صبية تنضرب حتى تموت لأنها ضهرت تتعرف على خطيبها بمكان عام وإخواتها شكّوا فيها شرفَك مش عند إختك ولا بنتك ولا زوجتك.. شرفك بأخلاقك بضميرك بجسمك وحدك.. شرفك بتصونوا لما تكون فعلاً رجّال الله يرحم روحك اللي كلا حياة واللي بتشبهك.. وانشالله حقك بيتاخد بعدالة القضاء عالأرض قبل السما".

والفنانة شكران مرتجى، والتي وجهت رسالة نارية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور

و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "".

وأعربت الفنانة نسرين طافش عن غضبها الشديد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، كاتبة: "نحن لا نعيش في مجتمع واحد بل بين مجتمعات و كل مجتمع له الاحقية في الوجود على تباين افكار مجتمع عن آخر .. الا مجتمع واحد في منتهى الخطورة مبني على العنف و الغاء الآخر انه مجتمع

".

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يذكر أن إسراء غريب فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 21 عاما، وهى من بلدة بيت ساحور، قضاء بيت لحم، بفلسطين، وكانت تعمل فى مجال "ميكب أرتست"، و توفيت الفتاة يوم الخميس الماضي الموافق 22 أغسطس.

ويرجع سبب مقتل الأسرة للفتاة حسب الروايات أن هناك من تقدم لأسرتها لخطبتها، وثم خرجت برفقة شقيقتها، وبعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أوسع بإحدى مطاعم المدينة، وقاموا بالتقاط فيديو قصير نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من ثم قامت إحدى قريباتها التي شاهدت الفيديو بإخبار والدها وأشقائها، الذين شعروا بدورهم أن ما فعلته الفتاة بمثابة تشويهاً لسمعة العائلة بخروجها مع الشاب دون إكمال عقد القران.



وأنتشر تسجيل صورته إحدى الممرضات في المستشفى يسمع فيه صوت إسراء بوضوح وهي تصرخ وتطلب عون الشرطة أثناء تعرضها للضرب.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي وفوري لكشف ملابسات وفاة الشابة إسراء غريب في الضفة الغربية وما يثار حول قتلها على خلفية قضايا الشرف.