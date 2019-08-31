بالفيديو: فتاة عربية تجمد بويضاتها في انتظار الزوج المناسب

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أغسطس 2019 10:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يعد تأخر سن الزواج بمثابة شبح يطارد الكثير من الفتيات، خوفاً من عدم تحقيق حلمها فى إنجاب الأطفال والعثورعلى الشخص المناسب، ويعود تأخر سن الزواج لأسباب كثيرة منها أسباب إجتماعية أو رغبة الفتاة فى تحقيق ذاتها من خلال الحصول على درجة الماجستير ثم الدكتوراة، ولذلك تأخر فى إتخاذ هذه الخطوة.

أعلنت فتاة مصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها قررت تجميد بويضاتها حتى ظهور الزوج المناسب، في أول حادثة تشهدها مصر من هذا النوع.

وقالت ريم مهنا، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على “فيسبوك”، “حينما قررت تجميد البويضات وأبلغت الطبيب الخاص اندهش من القرار، وقال: “أنا عمري ما سمعت إن في واحدة في مصر طلبت هذا الطلب”.

وأضافت أنها أجرت عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد، مشيرة إلى أن البويضات يتم حفظها لمدة عشرين عاما.

وأجابت ريم مهنا، عن سؤال لماذا قامت بإجراء عملية التجميد، أنها مقتنعة بالرغبة الزواج بعد سن الثلاثين، بسبب تحقيق أحلامها في رسم خريطة حياتها في العمل وهذا أنسب لها، على حد قولها.

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وأشارت ريم، إلى أنها لا تتكهن بحساب الفترة التي ستتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذي ينال حبها، ومن الممكن أن يحدث هذا في سن متأخرة بعد الأربعين ويكون وضع الإنجاب صعبا في هذه السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل في هذه المرحلة لعدم الاستعجال في الزواج.

وقالت ريم، “شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب.. أولها: لو واحدة عاوزه تعمل كده تاخد الفكرة و ثاني سبب هو تأخر زواج الفتيات”.

وأثار فيديو “ريم مهنا”، الجدل بين متابعيها الذين أنقسموا بين مؤيد ومعارض، حيث شجعها البعض، مثل مى محمود، والتى قالت:” بحييك على شجاعتك أنتى جميلة أوى”، وداليا مشالى، التى قالت “فكرة حلوة جداً، ياريت نعرف المكان فين والتكلفة كام”، وأشارت شيماء مدحت إلى إنها تريد أن تعرف تكلفة العملية.

وكما عارض الفكرة بعض المتابعين، حيث قال أحمد عبد الناصر، “لا حولا ولاقوة إلا بالله، ربنا يهديكى يابنتى ..جمدتى إيه ونيلتى إيه وكرير إيه، الله يهديكى”، وقالت نور دياب، “إحنا ليه بنعقد الدنيا، أتجوزى حد من معارفك”، وكما رد أخر بمقطع من فتوى دينية عن تجميد البويضة.