موناليزا الهندية تتعرض للإصابة أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرضت بطلة المسلسل الكوميدي الهندي Khatra Khatra الممثلة الهندية أنتارا بيسواس Antara Biswas التي تلقب بـ موناليزا للإصابة أثناء تصويرها أحد المشاهد من نوعية الحركة والاكشن.

وفقا لآخر التقارير، أصيب موناليزا أثناء أداء مشهد حركي بالمسلسل، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، كان من المفترض أن تنضم الممثلة جنبا إلى جنب الى بقية أبطال المسلسل، بهارتي سينغ، هارش ليمباشيا، ريم شيخ، أديتيا نارايان وريدهيما بانديت لبعض المهام الترفيهية.

يجري بث مسلسل Khatra Khatra على Colors TV، حيث يعد حاليا واحدا من المسلسلات الأكثر شعبية على التلفزيون الهندي، وقد اكتسب تلك الشعبية الكبيرة بين الجماهير بسبب كم ما يحويه من كوميديا راقية، متولدة عن مواقف مضحكة.

من ناحية أخرى، تتربع بيسواس في الوقت الحالي على قلوب الملايين من جمهورها في الهند والخارج بحصيلة أعمال سينمائية ليست قليلة، حيث امتد عملها خارج صناعة الأفلام البهو جبورية (موطنها الأصلي)، وظهرت أيضا في الأفلام الهندية والبنغالية والأردية و الكانادا و التاميل والتيلجو، كما تُعد بيسواس، أحد متسابقي برنامج Bigg Boss في موسمه 10 والذي قدمه النجم سلمان خان.