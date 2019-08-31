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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات موسم الطائف بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح “عكاظ”، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
أحلام قدمت خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيها، وسط هتاف الجماهير وحماسهم، ومنها: “طبيعي، كلمة زعل، ظنيت بك خيرًا، بغيضك، مختلف، ألا يا طير، أبرحل، وغيرها”.
وتألقت الفنانة الإماراتية خلال الحفل بفستان شديد الأناقة باللون البرتقالي، ولفت حول خصرها حزام رفيع باللون البرتقالي، أبرز رشاقة قوامها، وتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا مع تمويجة بسيطة.
وقامت أحلام بعمل لفتة إنسانية حازت على إعجاب الحضور، حيث نزلت من فوق خشبة المسرح، لتلقي التحية عن قرب علي بعض السيدات كبار السن، وهي تواصل غناءها، وطلبت من الجمهور أن يغني معها للأمهات أثناء نزولها لتحيتهم.
الفنانة الإماراتية ذهبت إلي المكان المخصص لكبار السن من السيدات أمام المسرح، وقامت بتقبيل رؤوسهن واحتضانهن والتقاط الصور معهن، ثم وجهت التحية للجمهور بشكل عام قبل صعودها على المسرح مرة أخرى ومواصلة الغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تشعل حفلها في موسم الطائف.. وتثير الإعجاب بلفتة إنسانية.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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