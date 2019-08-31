كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله الأصغر.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بحفل زفاف نجله الاصغر “عمر” على الطبيبة المغربية من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش، مساء الجمعة 30 أغسطس.

الحفل أقيم في أحد الفنادق الكبرى، واقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وحرص الساهر على استقبال الحضور بنفسه بترحاب شديد.

الفنان العراقي منع استخدام الهواتف الجوالة للتصوير، وذلك للحفاظ على الخصوصية التي خيمت على الحفل منذ البداية، إلا أنه قد تم تسريب مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل.

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وقد تألقت العروس في الحفل بقفطان مغربي شديد الأناقة، ووضعت تاجا كبيرا على رأسها أظهرها كالأميرات، وتزينت بمكياج قوي، وجمعت شعرها في تسريحة مميزة، فيما أطل نجل الساهر ببذلة سوداء أنيقة.

وقدم الفنان العراقي أغنية خصيصا لابنه كهية منه لابنه وعروسه، كما أشعل الحفل بالكثير من أجمل أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكان “عمر”، نجل الفنان العراقي كاظم الساهر قد احتفل منذ عدة شهور، بخطوبته على الطبيبة المغربية من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش.