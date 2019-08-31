تامر حسني يحيي حفل غنائي ضخم في مدينة العلمين الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل الفنان المصري تامر حسني حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمناسبة مرور ١٥ عاما علي طرح أول ألبوم خاص له بعنوان “حب”.

حسني قدم لجمهوره في الحفل عدة مفاجآت ضخمة، ومنها صعود الفنان والملحن محمد رحيم إلي مسرح الحفل ومشاركته غناء أغنية “رسمي فهمي نظمي”، وصعود الفنانين حسام الحسيني وكريم محسن ومشاركتة غناء أغنية “came back to me”.

وصعد أيضاً الفنان الشاب خالد منيب ابن شقيق الفنان الكبير الراحل عامر منيب وقام وبغناء أغنيته الخاصة، كما شهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف في أغنية “يا بنت الإيه”، و”كل يوم أحبه تاني و بامبوليو”، واحتفلوا معه بمرور 15 عام علي بدايته الحقيقية في مشواره الغنائي، وذلك بعد إنتهائهم من فقرتهم الكاملة و قاموا بإهدائه جيتار خاص بهم وقاموا بالتوقيع عليه كإهداء له في هذه المناسبة الكبيره.

كما قدم تامر خلال الحفل عدداً من الأغاني لأول مرة في حفلاته الغنائية إحتفالاً بهذه المناسبة إلي جانب مجموعة من الأغاني التي يقدمها دائماً بحفلاته ومنها: “خلخال ورق، نسيتي نفسك، عيونه دار، قسمة ونصيب، كل يوم أحبه تاني، قرب حبيبي، بنت الإيه، أكتر حاجة، أنا ولااعرف بعيش، عيونه دار، قولي بحبك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار”، وسط جو من البهجة والسعادة من جميع الحضور.

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وحرص تامر حسني علي أن يكون شكل المسرح مبتكر وجديد، وهو من تصميم شركه تي اتش بروداكشن. و أيضا قامت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات الراعي للحفل باحتفال تجديد التعاقد مع تامر لألبومين جديدين، و يعتبر هذا الحفل هو الأقوي والأضخم بحفلات موسم الصيف وشهد حضور جماهيري فاق كل التوقعات.

جدير بالذكر أنه قد وقع الإختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل”إيجيبت كالندر” ليكون نهائيه حفلات صيف ٢٠١٩ لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي و الأعلي أجرًا في الشرق الأوسط، وأول فنان مصري عربي يضع بصمة يده وقدمه علي الطباعة الأسمنتية في المسرح الصيني بهوليوود، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار”كامل العدد”.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل فئة إستثنائية جديدة لتذاكر الحفل وصلت إلي 60 ألف جنية و ٤٠ الف جنيه ، ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئة من التذاكر الشخصيات العامة والدبلوماسية ورجال الدولة.

وحرص تامر في نهاية الحفل علي شكر كل من اجتهد في إنجاح هذا الحفل وخصوصاً الماسة وإيجيبت كالندر وكل الطاقم الفني والفرقة الموسيقية، وأخيه و مدير أعماله حسام حسني، ومخرج العرض المسرحي تامر يحي مدير شركة تي اتش بروداكشن.