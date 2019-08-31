حفل ختام مهرجان المسرح القومي بحضور صفاء أبو السعود ومصطفى شعبان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقيم حفل ختام مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12، مساء الجمعة 30 أغسطس، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.
الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم صفاء أبو السعود، ومصطفى شعبان، وأشرف فهمي، ومحمد رياض، وعبدالرحمن أبو زهرة، ونورهان، وغيرهم.
وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض “سينما مصر”، وجائزة التميز لعرض” جريمة في المعادي” وهي من إخراج الفنان أشرف عبدالباقي، وعرض” طقوس الإشارات والتحولات”.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان محمود عبدالمعطي، وجائزة أفضل تأليف مسرحي وقيمتها ٢٥ ألف جنيه وفاز بها وليد يوسف عن عرض “حدث في بلاد السعادة”، وجائزة أفضل أداء دور ثان نساء وقيمتها ١٥ ألف جنيه مناصفة نهاد فتحي ومارتينا عادل، جائزة أفضل أداء دور ثان رجال وقيمتها ١٥ ألف جنيه مناصفة حاتم الجيار عن عرض “سلطان الحرافيش”، وعابد عناني عن عرض أيام صفراء.
وفاز بجائزة أفضل دور أول نساء وقيمتها ٢٠ ألف جنيه رباب طارق عن عرض ايام صفراء مناصفة مع جيهان رجب عن عرض” طقوس الإشارات والتحولات”.
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