زيزي عادل وغالية بن علي تشعلان حفلهما في مهرجان القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيمت الأمسية الثانية عشر من الدورة ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، في ثلاثة حفلات بدأت بنموذج مضئ لقوة الإرادة والإعجاز تجسدت فى فتيات اوركسترا النور والأمل، اللاتى نجحن بمهارة واقتدار فى لفت الأنظار بعزف مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها فى صورة اوركسترالية كان منها “يمامة بيضا، وفيها حاجة حلوة”.

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ثم قدمت الفنانة زيزى عادل وفرقتها باقة من أعمالها الغنائية المعاصرة التى تنوعت إيقاعاتها بين الهادئ والسريع منها: “حب مش محسوب عليا، واحدة تانية، شايلاها لك”، ومن أشهر مؤلفات الغناء العربي: “أما براوة ، مقطع من ألف ليلة وليلة”، و”أنت عمري” التي قامت بعزف افتتاحيتها على آلة القانون، و”مصر التي فى خاطري” حيث شاركها الجمهور أدائها .

بعدها ووسط عاصفة من الهتاف باسمها وبصوتها المدموغ بالطبيعة الخلابة لتونس الخضراء وباسلوبها الأدائي المميز، قدمت غالية بن على كوكبة من المؤلفات التراثية والأشعار الاندلسية المغناه وعدد من أعمالها الخاصة كان منها: “يا مسافر وحدك ، لامونى اللى غاروا منى ، بانوراما ام كلثوم ، أكاد من فرط الجمال اذوب ، مولاى انت ، هيمتنى ، انا حرة”، الى جانب مختارات من رباعيات صلاح جاهين وغيرها .