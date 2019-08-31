شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عفاف راضى تبدأ حفلها فى سوريا بأغنية "غرب الجزيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل الفنانة عفاف راضى حفلها الغنائى ضمن فعاليات معرض دمشق الدولى، بأغنية "غرب الجزيرة"، وسط حضور جماهير كبير، حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى للاستمتاع إلى أغنيات عفاف راضى وصوتها العذب.

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وأجرت الفنانة القديرة عفاف راضى البروفة الأخيرة قبل انطلاق حفلها الغنائى بعد عودتها لإحياء الحفلات الغنائية لمدة تجاوزت السبع سنوات، وذلك قبل أن تظهر مؤخرا من خلال تتر مسلسل "أبو العروسة".

وشاركت الإعلامية بوسى شلبى متابعينها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لـ مى كمال ابنة الفنانة القديرة عفاف راضى أثناء غنائها للأغنية الاجنبية "sway"، وتألقت فى أداء الأغنية بصوتها العذب.

وبعد انتهاء "مى" من الغناء ذهبت لوالدتها وقبلت يدها، فيما أشادت الهام شاهين بصوتها العذب وعانقتها، ووصفت بوسى شلبى اداءها بأن "هذا الشبل من ذاك الأسد"، اشارة منها لوالدتها.

وشهد افتتاح معرض دمشق الدولى حضور عدد من نجوم الفن، منهم الإعلامية بوسى شلبى التى نشرت على حسابها صور برفقة كل من: محمود حميدة، إلهام شاهين، صفية العمرى، عفاف راضى، دريد لحام وزوجته.