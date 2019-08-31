شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف دولار إيرادات فيلم Don’t Let Go فى اليوم الأول داخل أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Don’t Let Go إيرادات بلغت 150 ألف دولار فى افتتاحية اليوم الأول من عرضه داخل دور العرض السينمائى فى أمريكا الشمالية.

وعرض فيلم Don’t Let Go داخل 922 شاشة عرض داخل أمريكا الشمالية أمس، ومن المتوقع أن يحصد إيرادات تتراوح ما بين 4 لـ 5 ملايين دولار فى الأسبوع الأول من عرضه.

وظهر فيلم Don’t Let Go لأول مرة داخل العرض الخاص فى مهرجان صندانس السابق والذى جسد فيه ديفيد أويلوو دور المحقق الذى يسعى لحل جريمة قتل بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من أبنه أخته التى لقت مصرعها.

وحظى الفيلم الذى ينتمى لعالم الإثارة والأكشن Don’t Let Go على تقييمات ضعيفة على موقع Rotten Tomatoes بنسبة 47% عقب ساعات من طرحه، ويسعى إلى رفع نسبة تقييمه الأيام المقبلة بعد عرضه فى مختلف أنحاء العالم.