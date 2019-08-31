شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن ماجد الشرقاوى بعد احتفاله بخطوبة ولاء الشريف مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما إن أعلنت الفنانة الشابة ولاء الشريف عن خطبتها خلال الساعات الماضية حتى نالت اهتمام العديد من جمهورها ومتابعيها ممن شاركوها الاحتفال بتلك المناسبة، بعدما نشرت صورة لها برفقة خطيبها الممثل ماجد الشرقاوى عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بكتابة تعليق قالت فيه: "الحمد لله اتخطبنا.

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صورة ولاء الشريف التى نشرتها عبر إنستجرام دعت كثيرين من محبى بطلة مسلسل "أبو العروسة" للتساؤل حول خطيبها الذى نسلط الضوء عليه خلال السطور التالية عبر عدة معلومات عنه.

- البداية الفنية لماجد جاءت قبل 6 سنوات وتحديداً عام 2013 من خلال مسلسل "نكدب لو قولنا مبنحبش"، والتى قامت ببطولته النجمة يسرا.

- بعد ذلك انضم لأسرة مسلسل "الوالدة باشا" برفقة الفنانة القديرة سوسن بدر.

- من أبرز أعماله أيضاً مشاركته فى مسلسل "جبل الحلال" للنجم الراحل محمود عبد العزيز عام 2014.

- كما شارك فى عدة مسلسلات أخرى مثل "أهو ده اللى صار"، و"سرايا عابدين"، و"العهد"، و"البيوت أسرار"، و"حلاوة الدنيا"، و"سبع أرواح".

- لم تقتصر مشاركات ماجد على الدراما فحسب وإنما ظهر فى عدة أفلام سينمائية مثل "سكر مُر" مع أحمد الفيشاوي بالإضافة إلى فيلم "يا تهدى يا تعدى" قبل عامين.