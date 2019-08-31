فيديوجراف.. "فايلر" يكشف تناقض مجلس الأهلي في شروط مدربه الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع المدرب السويسري رينيه فايلر، لخلافة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد فسخ تعاقد الأخير بسبب فشله في تحقيق الأهداف المنشودة في الموسم المنصرم.

التعاقد مع المدرب السويسري، صاحب الـ45 عاما، كشف تناقض مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدما أعلن الأخير في وقت سابق حاجته إلى التعاقد مع مدرب سبق له العمل في أفريقيا والدول العربية، وعلى دراية تامة بالأجواء في القارة السمراء.

رغم ذلك، لم يسبق لفايلر تدريب أي فريق عربي أو أفريقي، حيث اكتفى بالتنقل بين 3 بلدان أوروبية، هي سويسرا وألمانيا وبلجيكا، لتصبح مصر وجهته الأولى خارج أوروبا.

وخلال رحلته الأخيرة مع لوزيرن السويسري فشل فايلر مع الفريق، حيث اكتفى بتحقيق 11 انتصارا فقط خلال 26 مباراة، بينما تعرض لـ14 خسارة وتعادل في مناسبة واحدة، واشتهر عن المدرب خلافاته مع لاعبيه وانتقاده لهم أمام وسائل الإعلام، وهو ما يأتي على النقيض من شروط الأهلي الذي أعلن من قبل حاجته لمدرب يجيد التعامل مع اللاعبين ويحتوي مشاكلهم.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي التناقضات التي كشفتها سيرة فايلر ومسيرته التدريبية، مع الشروط التي طلبها الأهلي في مدربه الجديد.