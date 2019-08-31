حلا شيحة لمُهاجمي صورها: احترموا حُرّيتي وأنا من سيُحاسَب على أفعالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن صمتها للردّ على الهجوم الذي تعرّضت له مؤخرًا بعد خضوعها لجلسة تصوير بملابس جريئة لإحدى المجلات، وذلك لأول مرة بعد تخليها عن ارتداء الحجاب والعودة للأضواء.

وقالت شيحة في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "لا أعلم سبب الحملة الشرسة ضدي في مواقع التواصل، ملابسي حرية شخصية وأنا من سيحاسَب على أفعالي، لماذا كل هذه الضجة لمجرد جلسة تصوير؟".

وأضافت: "كنت أعلم أن أي تصرف يصدر مني بعد عودتي للفن سيكون محل جدل ونقاش بين الأغلبية، ولكن أرفض ربط كل تصرفاتي بالدين العبادة، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكًا للحقوق والحريات".

وأوضحت: "لي الحق أن أمارس حياتي كيفما أشاء، أفعل الخطأ والصواب مثل الجميع، أريد أن أعيش حياتي بشكل طبيعي بعيدًا عن التشدُّد أو فرض رأي معين علي".

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وأكّدت حلا أنها تُراجع نفسها وتُحاسبها في كل الأوقات، مطالبةً الجميع باحترام حريتها الشخصية وعدم التطاول أو التجاوز في حقّها.

وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت حلا إنها لن تتعجّل في الاختيار بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، لافتةً إلى أنها تسعى لأن تكون عند حسن ظن جمهورها.

يُذكر أن حلا خضعت لجلسة تكشف عن يومها بالكامل، وارتدت بيجاما تكشفُ عن صدرها وساقيها، والتقطت الصور وهي راقدة على السرير داخل غرفة النوم، ثم خضعت لجلسة تصوير تُظهر أناقتها في الظهيرة، وثالثة لملابس السهرة.