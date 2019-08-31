شاهد.. كيف تستمتع كيم كاردشيان بالجو الدافئ على الشاطئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية كيم كاردشيان أن تخطف الأنظار إليها، وذلك خلال استمتاعها بقضاء إجازة قصيرة على أحد الشواطئ. ظهرت كيم كاردشيان البالغة من العمر (38 عاما) بعدد من الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى عدة صور لها خلال استمتاعها بالجو الدافئ على الشاطئ، بينما كانت ترتدى مايوه ذا تصميم مثير. وخلال 21 ساعة حصدت صور كيم كاردشيان التى نشرتها على إنستجرام أكثر من 3.1 مليون LIKES . Advertisements









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