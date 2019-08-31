شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Angel Has Fallen يضيف 4 ملايين لإيراداته فى نهاية الأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأكشن والإثارة Angel Has Fallen بطولة النجم العالمى جيرارد بتلر، فى إضافة أربعة ملايين دولار لإيراداته التى بلغت 25 مليون دولار فى عطلة نهاية الاسبوع الأول داخل أمريكا الشمالية.

يشارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدورأحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.