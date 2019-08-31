شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. ابنة عفاف راضى تتألق بأغنية "sway" وإلهام شاهين تعانقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسى شلبى متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لـ مى كمال ابنة الفنانة القديرة عفاف راضى أثناء غنائها للأغنية الأجنبية "sway"، وتألقت فى أداء الأغنية بصوتها العذب.

وبعد انتهاء "مى" من الغناء ذهبت لوالدتها وقبلت يدها، فيما أشادت إلهام شاهين بصوتها العذب وعانقتها، ووصفت بوسى شلبى أداءها بأن "هذا الشبل من ذاك الأسد"، إشارة منها لوالدتها.

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وأجرت الفنانة القديرة عفاف راضى البروفة الأخيرة قبل انطلاق حفلها الغنائى بعد عودتها لإحياء الحفلات الغنائية لمدة تجاوزت السبع سنوات، وذلك على هامش افتتاح معرض دمشق الدولى، قبل أن تظهر مؤخرا من خلال تتر مسلسل "أبو العروسة".

و شهد افتتاح معرض دمشق الدولى حضور عدد من نجوم الفن، منهم الإعلامية بوسى شلبى التى نشرت على حسابها صور برفقة كلا من، محمود حميدة، إلهام شاهين، صفية العمرى، عفاف راضى.