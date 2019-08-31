شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود حميدة وصفية العمرى وإلهام شاهين فى سوريا لحضور معرض دمشق الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد وفد مصرى من الفنانين فى الأراضى السورية ضم النجوم محمود حميدة وصفية العمرى وإلهام شاهين، لحضور فعاليات معرض دمشق الدولى فى دورته الـ61 .
وحضر الوفد المصرى حفل النجمة ميادة الحناوى فى سوريا أول أمس الخميس، ومن المقرر حضورهم حفل عفاف راضى اليوم السبت بعد غياب لسنوات طويلة، كما زار الوفد مزارات سياحية ودينية أهمها كنيسة صيدنايا.
وانطلقت الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولى، الأربعاء الماضى، بحضور 38 دولة عربية وأجنبية و1700 شركة محلية وخارجية بزيادة 400 شركة عن دورة 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محمود حميدة وصفية العمرى وإلهام شاهين فى سوريا لحضور معرض دمشق الدولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.