شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود حميدة وصفية العمرى وإلهام شاهين فى سوريا لحضور معرض دمشق الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد وفد مصرى من الفنانين فى الأراضى السورية ضم النجوم محمود حميدة وصفية العمرى وإلهام شاهين، لحضور فعاليات معرض دمشق الدولى فى دورته الـ61 .

وحضر الوفد المصرى حفل النجمة ميادة الحناوى فى سوريا أول أمس الخميس، ومن المقرر حضورهم حفل عفاف راضى اليوم السبت بعد غياب لسنوات طويلة، كما زار الوفد مزارات سياحية ودينية أهمها كنيسة صيدنايا.

وانطلقت الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولى، الأربعاء الماضى، بحضور 38 دولة عربية وأجنبية و1700 شركة محلية وخارجية بزيادة 400 شركة عن دورة 2018.