شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق ينتهى من تسجيل ألبوم جديد للأطفال بتوقيع الشاعر عوض بدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال ويشمل حوالى 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة ويعتبره ألبوم مختلف ويشمل عدد من الأفكار كما أكد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ومن المقرر طرحه قريبا .

من ناحية أخرى، طرح إيهاب توفيق دويتو جديد مع أحمد شيبة بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.