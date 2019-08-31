شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البروفة الأخيرة لـ عفاف راضى قبل حفلها فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الفنانة القديرة عفاف راضى البروفة الأخيرة قبل انطلاق حفلها الغنائى بعد عودتها لإحياء الحفلات الغنائية لمدة تجاوزت السبع سنوات، وذلك على هامش افتتاح معرض دمشق الدولى، قبل أن تظهر مؤخرا من خلال تتر مسلسل "أبو العروسة".

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وشهد افتتاح معرض دمشق الدولى حضور عدد من نجوم الفن، منهم الإعلامية بوسى شلبى التي نشرت على حسابها صور برفقة كل من محمود حميدة، إلهام شاهين، صفية العمرى، عفاف راضى.