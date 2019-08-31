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شكرا لقرائتكم خبر عن فى فينسيا.. مونيكا بيلوتشى تخطف الأنظار بفستان من Dolce & Gabbana والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى الأنظار نحوها، وذلك خلال تواجدها بفعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ 76، المقام فى إيطاليا، فقد تركزت على النجمة الشهيرة ذات الـ(54 عاما) عدسات المصورين عليها بمجرد وصولها للمكان.
ظهرت مونيكا بيلوتشى، التى تحظى بشعبية جارفة، وهى بكامل أناقتها، فكانت مرتدية فستان " off-the-shoulder " طويلا وفضفاضا متداخل الألوان من مجموعة تصميمات دار أزياء "Dolce & Gabbana".
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
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