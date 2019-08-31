شكرا لقرائتكم خبر عن منصور وسيد المغازى يجتمعان بعد 18 عاما على خشبة "القومى للمسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نوفمبر من عام 2001، ومع استعداد الشمس للرحيل تخلو الشوارع من المارة إلا قليلا، تجدهم مجتمعين حول شاشات التليفزيون فى البيوت والمقاهى والمحلات، لمعرفة على أى شىء ينتهى الصراع بين حلمى عكسر وعائلة المغازى، ضمن أحداث مسلسل "سوق العصر" بطولة النجوم محمود ياسين وأحمد عبد العزيز وكمال أبو رية وهادى الجيار، وارتبط المشاهدون بأحداث المسلسل، وكان حديث الناس فى كل مكان، وما زال العمل حاضرا حتى الآن مع دخولنا عصر السوشيال ميديا على شكل كوميكس .

لا ينسى جمهور الدراما تلك الثنائية التى تشكلت بين ابنى المغازى، أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية، إذ كان ينتظر الجمهور المشاهد التى تجمعهما سويًا لبراعة أدائهما وقوة الأحداث الدرامية للمسلسل، وبمجرد تذكر "سوق العصر" يسارع إلى أذهاننا ذلك المشهد الذى يحاول فيه أحمد عبد العزيز أن يعيد الهمة لكمال أبو رية بعدما دخل فى نوبة اكتئاب انقطع فيها عن العالم الخارجى .

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أمس وفى حفل ختام المهرجان القومى للمسرح جمعت صورة بين الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان، والنجم كمال أبو رية الذى شارك فى توزيع الجوائز، فى مشهد أعاد للأذهان ذكريات مسلسل "سوق العصر"، والثنائية التى ما زالت حاضرة إلى يومنا هذا بين النجمين الكبيرين.

يتناول مسلسل "سوق العصر" فى إطار درامى اجتماعى الصراع المحتدم بين حلمى عسكر "محمود ياسين"، ومنصور المغازى "أحمد عبد العزيز"، وذلك بسبب الفساد الذى يرتع فيه حلمى عسكر، ويحاول منصور كشفه بجميع السبل، حتى لو أدى ذلك إلى فقده لحريته بعد دخوله السجن، إذ يحاول حلمى عسكر بث الفرقة داخل عائلة المغازى وتشريد بعضهم.