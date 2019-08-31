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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كاميرون دياز تحتفل بعيد ميلادها الـ47 لوحدها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعدت النجمة العالمية كاميرون دياز عن عالم التمثيل فى آخر 5 سنوات، وذلك بعدما أعلنت رسميا انسحابها من عالم صناعة السينما والترفية، وهو الأمر الذى أبعدها تماما عن الأضواء ووسائل الإعلام.
وبالتزامن مع عيد ميلاد كاميرون دياز الـ47 ظهرت النجمة الشهيرة وهى فى جولة بمفردها، وذلك من أجل التسوق فى بيفرلى هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت دياز بعدد من الصور وهى ترتدى ملابس فضفاضة.
كاميرون دياز
كاميرون دياز
كاميرون دياز
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