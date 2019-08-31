نادين نجيم تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، الذكرى الأولى لوفاة والدها نسيب نجيم، الذي رحل في أغسطس الماضي.

ونشرت نادين صورة والدها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "مرّت سنة كاملة على رحيلك يا أبي، افتقدك كثيرا لكنّك ما زلت مرفأ الأمان الوحيد لي، في الصلوات والدعوات احتفظ بك، لا يفارقني دفء قلبك واستلهمُ العزيمة والأمل ممّا علمتني إيّاه، باقٍ في قلبي يا أبي رحمك الله".

على الرغم من رحيل والد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في شهر أغسطس الماضي، فإنه ظهر خلال حلقات مسلسل "خمسة ونص"، الذي عرض رمضان الماضي، ووضعت نادين صورة لوالدها الحقيقي، بصفته والدها ضمن أحداث المسلسل أيضًا، وهو الأمر الذي لفت أنظار جمهورها ومتابعي المسلسل.