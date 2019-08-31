فيديو| نانسي عجرم: "اللي ما بينجح بمصر ما بيقدر يوصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حبها الشديد لمصر.
وقالت نانسي، في أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا: "بحب مصر، وبفرح لما يكون عندي حفلة بمصر، ودايما بقول إن اللي ما بينجح بمصر، ما بيقدر يوصل للبلاد العربية".
وأحيت نانسي عجرم حفلا غنائيا، الأربعاء 21 أغسطس الجاري، في حفل صلالة بسلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.
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