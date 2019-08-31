الموزع أحمد إبراهيم يطلب المساعدة من جمهوره.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعرض الموزع أحمد إبراهيم لدخول بعض الشظايا في جسده نتيجة لتكسير زجاج. وطلب إبراهيم من جمهوره المساعدة في كيفية إزالة الزجاج من جسده، في "بوست" عبر حسابه بموقع "فيسبوك". Advertisements وعلق:" يا جماعة دلوقتي، إزاز كتير اتكسر عليا، إزاي أشيل الرزاز الصغير من على جسمي كتير، ينفع مياه؟". يذكر أن أحمد إبراهيم، كان قد احتفل مؤخرًا بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا".

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