هبة مجدي لفاطمة ناصر: نورتي العرض.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها برفقة الفنانة فاطمة ناصر، من كواليس مسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ظهرت هبة في الصور وهي تحتضن فاطمة، معلقة "حبيبتي فاطمة كنتي وحشاني جدا ونورتي العرض".

ومن جانبها ردت فاطمة: "يا روحي قلبي انت، مرسي على الدعوة، من زمان قوي ما قضتش وقت ممتع وأنا بحضر مسرحية زي ما استمتعت امبارح بيكي وبالملك لير.. مبروك ودايما ناجحة ومتألقة".

يُذكر أن "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة.



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