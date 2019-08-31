بالصور| إلهام شاهين تتغزل في جمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور جديدة من زيارتها لأماكن تاريخية في سوريا. وكتبت في تعليقها على الصور "سوريا وجمالها". وتتواجد الفنانة إلهام شاهين في سوريا، للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61، والتي تم افتتاحها الأربعاء الماضي. وشارك في حفل الافتتاح وفد مصري، يضم: محمود حميدة، وصفية العمري، عفاف راضي.

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