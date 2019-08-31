خاص| رأي هيثم شاكر في "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

قال الفنان هيثم شاكر إنه يحب التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحديث عن أعماله الفنية، مشددًا على أهميتها في عصرنا هذا، وأنه مؤخرًا بدأ الاهتمام بالرد على تعليقات الجمهور بنفسه.

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وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، رفض شاكر التجاوزات التي يقوم بها البعض على هذه المواقع، وتوجيه الانتقادات بصورة تؤذي الفنان، وتؤثر سلبًا على المحيطين به، خاصة في حال نشر معلومات وحكايات غير صحيحة بالمرة.

وتابع "السوشيال ميديا من كتر ما قربت الناس من بعض بقى فيه تجاوز، وبقى التجاوز ده يتبص له على إنه شيء عادي، تلاقي شخص قاعد ورا شاشة التليفون وممكن يتجاوز في حقك ويكتب حاجة سخيفة، الموضوع سخيف جدا، محدش بيفكر قبل ما يكتب مدى تأثير الكلمات دي على البني آدم اللي بيتكلموا عنه أو على عيلته والناس المحيطة بيه، يراعوا ربنا بس مش اكتر".

جدير بالذكر أن هيثم شاكر يعيش حالة من السعادة بسبب نجاح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، والذي طرحه أغسطس الجاري، وقام بتصوير ثلاثة من أغانيه على طريقة الفيديو كليب، منها "ماتوصونيش" والتي قام بطرحها.