شاهد: فخامة حفل إستقبال وتوزيعات الفاشنيستا دانة الطويرش بعد ولادتها

حرصت الفاشينيستا دانة الطويرش على استعراض كافة أرجاء حفل استقبال ابنتها ديم، لتكشف اللقطات عن فخامة الأجواء ابتداء من التوزيعات الفاخرة التي أعدت للمدعوين وحتى أصغر التفاصيل.

حفل استقبال دانة الطويرش نشرت تفاصيله من خلال حسابها على سناب شات، فكشفت عن تنظيم ديكور منزلها واعدادها له بشكل يسمح باستقبال المدعوين، كما استعرضت التوزيعات الباهظة الثمن التي أعدت للحضور، إلى جانب الديكور الرقيق الذي اعتمد بشكل كبير على باقات الورود.

كما حرصت الدكتورة خلود التي كانت من ضمن المدعوات لحفل استقبال دانة الطويرش، على تصوير كافة تفاصيل الحفل واستعراض التوزيعات الأنيقة التي أعدت، كما عرضت أطباق الطعام والحلوى والشوكولاته المتنوعة.

وأطلت دانة الطويرش بعباءة مريحة واسعة أنيقة التصميم، مع اعتمادها على تسريحة شعر ناعمة من التموجات الواسعة مع زم الخصلات الأمامية للخلف.

لم تنس دانة الطويرش أن تشارك متابعيها على انستقرام بصور من جلسة تصوير خضعت لها من حفل الاستقبال الخاص بابنتها ديم، ظهرت فيها بإطلالة حالمة وسط الورود الحمراء، كما حرصت على التقاط صور تكشف ديكور وأجواء الحفل الفخم.

وكانت دانة الطويرش وضعت ابنتها الأولى ديم منذ أيام قليلة، لتشارك محبيها فرحتها بنشر صورة لها مع طفلتها الصغيرة وفيديو يستعرض صوراً لغرفة نوم صغيرتها الفخمة.

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