اختتمت الفنانة الكويتية “نوال” حفلات موسم السودة ، على مسرح طلال مداح بالمفتاحة، وقدمت نوال وصلة غنائية تفاعل الجمهور فيها مع كل أغانية .
وتنوعت اغاني الفنانة ما بين كلاسيكية وذات الايقاع السريع وايضاً وطنيه ، ولم تنسى الراحل ” طلال مداح” حيث قدمت احد اغانية .
واكدت الفنانه الكويتية “نوال” سعادتها بتواجدها في ابها ، وإعجابها بموسم السودة ، كما هنأت ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ، بمناسبة ذكرى مولده فقدمت له التهنئة مباشرة من المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خلال حفلها في موسم السودة: هكذا هنأت نوال الكويتية الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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