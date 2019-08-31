بالصور .. مهرجان الفضائيات العربية يعلن عن الفائزين في دورته العاشرة

أعلن مهرجان الفضائيات العربية عن الفائزين من نجوم الفن و الإعلام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك في دورته العاشرة، والمقرر أن تقام حفلة التكريم هذا العام يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر في أحد فنادق القاهرة.

وجاء الفائزون كالتالى:

الفائز بجائزة أفضل مطرب شاب لهذا العام هو: المطرب إيهاب أمير.

أما أفضل مطربة عربية شابة فهي: المطربة سهيلة بن لشهب.

وحصلت النجمة أنغام على جائز أفضل مطربة بعام 2019.

كما حصلت الفنانة ريهام عبد الغفور على جائزة الأفضل لهذا العام.

وجائزة الأفضل لعام 2019، كانت ايضاً من نصيب الفنانة حنان مطاوع.

وأفضل توزيع موسيقي لعام 2019 بجائزة المهرجان هو الموزع أحمد إبراهيم.

وتم تصنيف برنامج "the insider بالعربي"، كأفضل برنامج في عام 2019.

و حصل أيضاً برنامج "أسرار النجوم"، الأفضل لهذا العام 2019، وهو من تقديم الإعلامية إنجي علي.

وحصل عدد كبير من نجوم الفن على جائزة الأفضل لعام 2019، من بينهم: "ماجد المصري، إدوارد، إنجي المقدم، أحمد عبد العزيز، أحمد رزق".

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وحصل المخرج خالد جلال الأفضل مسرح لهذا العام.

وحصل أيضآ الفنان الصاعد ياسين الأمير على جائزة الأفضل لعام 2019.

وحصلت الإعلامية إسعاد يونس جائزة الأفضل في عام 2019.

وعلق الفنان دياب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الحمد لله من فضل الله وتوفيقه تكريمى للعام الثالث على التوالى من مهرجان الفضائيات العربية عن دورى فى مسلسل أبو جبل شكرا لكل حد بيدعمنى ولو بكلمة ربنا يرزقنا جميعاً النجاح يارب شكرا صديقى المؤلف /محمد سيد بشير شكرا الأستاذ والمعلم المخرج/أحمد صالح شكرا شركة سينرچى للإنتاج أستاذ /تامر مرسى شكرا النجم مصطفى شعبان

".

وعلق أيضاً الفنان محمد الشرنوبي عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الحمدلله .. جايزة افضل مطرب شاب لعام ٢٠١٩ في مهرجان الفضائيات العربيه..شكراً لاحلى جمهور انكم دايماً في ضهري و بتدعموني".

ويأتي مهرجان الفضائيات في دورته العاشرة لعام 2019 تحت رعاية وزارة الثقافة.

يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية بدأ في دورته الأولى بعام 2008 ، ليصبح وخلال 10 سنوات من أبرز المهرجانات الدولية التي تكرم أبرز وألمع نجوم الشاشة الفضية من ممثلين و مطربين و إعلامين و منتجيين و كل ذي صلة بعالم الإنتاج التليفزيوني و القنوات الفضائية و القائمين عليها , و ذلك بناء على مشاركة الجمهور بالتصويت عبر موقع المهرجان الرسمي.