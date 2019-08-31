أعلنت الفنانة ولاء الشريف عن خطوبتها على الفنان ماجد الشرقاوي، حيث نشرت صورة تجمعها في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وجاءت تعليقات نجوم الفن معبرة عن فرحتهم بخطوبة الفنانة ولاء الشريف، ومنهم: الفنانة هاجر الإبياري قائلة: "الف مبروك يا روحي ربنا يسعدكم يا رب و يتمم بخير". ". وعلق الفنان عمرو عبد العزيز قائلاً: "مبرووووووووووووك وربنا يتمملك بالف خير". Advertisements كما أعربت الفنانة أسما شريف منير عن سعادتها قائلة: "مبروك يا روحي، قمر ما شاء الله، ربنا يفرح قلبك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان خطوبة ولاء الشريف وماجد الشرقاوي.. حلم أبو العروسة يتحقق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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