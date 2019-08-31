شاهد.. نوال الكويتية تتعثر في ردائها بحفل موسم السودة

أحيت المطربة نوال الكويتية بالأمس، حفلًا غنائيًا علي خشبة مسرح طلال مداح بأبها، ضمن فعاليات موسم حفلات السودة، بمشاركة المطرب الكبير عبادي الجوهر، وسط حضور جماهيري كبير.



تداول رواد موقع التدوينات العالمي "تويتر"، مقطع فيديو لنوال ظهرت فيه فور وصولها لمكان الحفل وقد تعثرت في ردائها الذي وضعته فوق الفستان، حيث وجدت صعوبة في

التحرك به واضطرت لرفعه قليلًا حتي تتمكن من المشي.



وقد أمتعت المطربة جمهورها السعودي خلال الحفل بباقة من أروع أغانيها التي يحبها الجمهور وتشعلهم بالحماس، كما هنأت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعيد ميلاده.