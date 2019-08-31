أحيت المطربة نوال الكويتية بالأمس، حفلًا غنائيًا علي خشبة مسرح طلال مداح بأبها، ضمن فعاليات موسم حفلات السودة، بمشاركة المطرب الكبير عبادي الجوهر، وسط حضور جماهيري كبير.
التحرك به واضطرت لرفعه قليلًا حتي تتمكن من المشي.
تداول رواد موقع التدوينات العالمي "تويتر"، مقطع فيديو لنوال ظهرت فيه فور وصولها لمكان الحفل وقد تعثرت في ردائها الذي وضعته فوق الفستان، حيث وجدت صعوبة في
وقد أمتعت المطربة جمهورها السعودي خلال الحفل بباقة من أروع أغانيها التي يحبها الجمهور وتشعلهم بالحماس، كما هنأت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعيد ميلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نوال الكويتية تتعثر في ردائها بحفل موسم السودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.