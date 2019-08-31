"ست الدنيا" في افتتاح أسبوع متحدي الإعاقة بالمنوفية

قالت الفنانة ،وفاء الحكيم ،مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح أن عرض " ست الدنيا " من إنتاج الفرقة يشارك في افتتاح " أسبوع شباب

الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة " و الذي يقام غدا الأحد الموافق ١ سبتمبر في تمام السابعة مساءً بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية.

يُذكر أن عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعيا للفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.



