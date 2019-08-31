بالفيديو.. نوال الكويتية تهنئ محمد بن سلمان بعيد ميلاده

حرصت المطربة نوال الكويتيه، علي تهنئة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعيد ميلاده الـ34، وذلك خلال حفلها الغنائي الذي أحيته بالأمس، علي خشبة مسرح طلال مداح بأبها، ضمن فعاليات

موسم السودة.



فقالت نوال خلال الحفل: " اليوم أكيد عيد ميلاد سمو الأمير محمد بن سلمان الله يطول بعمره.. أسال الله ان يحفظه

ويخليه لكم ويديمه لكم ويزيدكم من هذا النجاح ويزيدكم فخر فيه كل عام وانت بخير طويل العمر".





يذكر أن آخر أعمال نوال الكويتية أغنية "قسم وسمعني"، التي طرحتها قبل ثلاث أسابيع عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، كلمات فيصل السديري، ألحان سهم.