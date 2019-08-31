اليوم.. الإخوة أبو شعر تشدو بروائع الابتهالات الدينية احتفالا بالسنة الهجرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى فرقة الإخوة أبو شعر مساء اليوم السبت، حفل إنشاد دينى وابتهالات صوفية، بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية، وذلك بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى.
"الإخوة أبوشعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة " أبوشعر" ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسينى الرفاعى.
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