شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب الحلقة الثالثة من الموسم الخامس لـ Peaky Blinders قبل عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن الحلقة الثالثة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders تم تسريبها اليوم، قبل عرضها غداً عبر الإذاعة البريطانية الشهيرة BBC.

وبحسب صحيفة radiotimes فإن الحلقة الجديدة تم تسريبها على بعض المواقع بتقنية ضعيفة، ومن المرجح أن تطرح الشبكة الحلقة بتقنية كاملة مساء اليوم بدلاً من طرحها غداً.

وحصدت الحلقة الثانية من الموسم التى جاءت بعنوان Black Cats، تقييمات 9.5 عبر موقع imdb، بينما انخفضت الحلقة الأولى فى التقييم لتصل لـ9.0، بعد أن حصلت على تقييم 9.2.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.