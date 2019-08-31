شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات واجهت الدورة 12 من "القومى للمسرح" من "السجادة الحمراء للسيستم واقع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد ساعات من إسدال الستارعلى فعاليات المهرجان القومى للمسرح، واجهت الدورة الـ 12 العديد من الأزمات، بدأت من السجادة الحمراء فى ليلة الافتتاح حين نشبت مشادات كلامية بين أحد ممثلى القنوات وأحد المصورين الصحفيين.

خناقة بسبب عايدة رياض

بدأت الواقعة بدخول الفنانة عايدة رياض على السجادة الحمراء، وسارع إليها مندوب إحدى القنوات الفضائية وأمسك يدها، ومنع المصورين والصحفيين من التحدث معها، ولقى الأمر اعتراضا من قبل المصورين والصحفيين الموجودين فى الاحتفال، وظهرت على ملامح الفنانة عدم رضى بما حدث فرجعت مرة أخرى حتى تتحدث مع المصورين والصحفيين.

اتهام عرض مسرحى بالتعاطف مع الكيان الصهيونى

ثانى أزمات المهرجان، تمثلت فى مشاركة جامعة عين شمس بالعرض المسرحى "سوبييور"، التى تدور أحداث المسرحية فى أحد المعسكرات النازية، حيث يقدم العرض حالات إنسانية مضطهدة فى إحدى معسكرات الإبادة النازية يسمى "سوبيبور"، ليطرح تساؤلا جوهريا هو كيف لمن ذاق العذاب أن يذيقه لغيره إذا واتته فرصة لذلك.

العرض واجه حالة من الغضب إذ اعتبره البعض دعوة للتعاطف مع الكيان الصهيونى، وتبرير لأفعالهم الإجرامية فى الأراضى العربية الفلسطينية، بينما رآه آخرون إدانة واضحة لجرائم إسرائيل وليس تبريرا لما تفعله.

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"سوبيبور" إعداد موسيقى عمرو صلاح، مكياج نادين أشرف وأشرقت مدكور، ملابس أميرة صابر، دراما حركية هانى فاروق، ديكور محمد أبو الحسن، إضاءة محمد جبر، تأليف وإخراج محمد ذكي.

تكدس الجمهور لمشاهدة "جريما فى المعادى"

شهد العرض المسرحى "جريما فى المعادى" تكدسا كبيرا من الجمهور لمشاهدة العرض واتهم الجمهور أمن المسرح بالتعامل غير اللائق، ولم يتمكنوا من مشاهدة العرض بسبب وجود الكثير من الدعوات الخاصة، فى مخالفة لقواعد المهرجان التى تقتضى عرض المسرحيات المشاركة مجانا.

"السيستم واقع".. و تأخر عرض "البؤساء" 3 ساعات

أزمة أخرى شهدها مسرح ميامى، بعد تأخر عرض مسرحية البؤساء لـ 3 ساعات متواصلة ضمن برنامج عروض المهرجان القومى للمسرح، واضطر الجمهور لمغادرة المسرح

وبسؤال المنظمين قالوا "سيستم الإضاءة واقع".

وأصرت لجنة التحكيم على مشاهدة العرض رغم تأخره، وبدأ مصمم الإضاءة إبراهيم الفرن فى إعداد إضاءة جديدة للمسرح بعد إغلاق المسرح وإجراء بروفة جينرال على الإضاءة الجديدة.

وخرج مخرج العرض سامح بسيونى بعد حوالى ساعة ونصف من التأخير وقدم اعتذاره للجمهور ولجنة التحكيم على تأخر تقديم العرض.