شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاة "كاميليا" صاحبة الجمال الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة "كاميليا " التى ولدت في الإسكندرية وتنتمى لأصول قبرصية، واستمرت حياتها الفنية القصيرة أربعة أعوام فقط قدمت خلالها أدوارا مميزة صنعت من خلالها شهرة كبيرة ، واشتهرت في منتصف الأربعينيات لتصبح أكثر نجمات السينما المصرية تألقًا وأعلاهن أجرًا في ذلك الوقت .

وكان أول أفلامها فيلم «القناع الأحمر» سنة 1947 الذى قدمه مع "يوسف وهبي" .

وارتبط اسمها بملك مصر آنذاك الملك "فاروق" وشاع بقوة بأن بينهما علاقة ما ، وأيضاً بينها وبين النجم "رشدي أباظة" مما آثار حولها الكثير من الغموض و التسأولات .

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توفيت كامليا في حادث سقوط طائرة غامض، والقدر اختار لها صعود الطائرة رغم عدم وجود أماكن أثناء الحجز، لكنها سافرت في آخر لحظة بعد توفر تذكرة للسفرواعتذار الكاتب "أنيس منصور" في آخر لحظة، وبالفعل صعدت على الطائرة في رحلتها الأخيرة ، حيث لقت مصرعها. وكتب "أنيس منصور" قصته معها من خلال مقالا بعنوان "ماتت لأعيش أنا!"،. وكان عمر "كاميليا " وقت الوفاة 30 عاما، بعد أن مثلت أفلام مهمة منها : آخر كدبة ، المليونير، قمر 14، بابا عريس، العقل زينة، الطريق إلى القاهرة ، الكل يغني ، صاحبة الملاليم.

ويعد موتها سر إلى الآن، هل لانتقام الملك فاروق منها كما قيل ، أم لإنضمامها لشكبة جاسوسية .