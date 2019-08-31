شكرا لقرائتكم خبر عن ميريهان حسين تتعرض للخيانة فى "اكدب عليا شوية" من نصيبى وقسمتك3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ميريهان حسين تصوير مشاهدها فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، والتى تشارك في حكاية بعنوان "اكدب عليا شوية" ويشاركها فى بطولة العمل الفنان مراد مكرم والذى يجسد شخصية زوجها خلال الأحداث.

وتتعرض ميريهان حسين للخيانة فى الحدوتة، خاصة أن أحداثها تناقش الزواج التى تدور فى 5 حلقات فقط، وتصاب ميريهان بالصدمة من خيانة زوجها مراد مكرم رغم أنها الوحيدة التي تؤكد على استحالة خيانته لها.

حكاية "اكدب عليا شوية" تدور أحداثها فى اطار اجتماعى حول المشاكل التى تقابل أى زوجين فى الحياة، ويشارك فى بطولة الحكاية مراد مكرم ومؤمن نور أمير شاهين والمغربية طاهرة واللبنانية صبا الرفاعى وآخرين، ومن المقررأن يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد الحكاية خلال الأسبوع المقبل.