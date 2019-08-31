أطعمة ومشروبات تؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم .. تعرف عليها

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 05:51 مساءً - وفقا لصحيفة ” سكاي نيوز ” توصل عددا من الأطباءإلى عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم .

والذي يؤثر على صحة القلب بشكل كبير ويجعل المرء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

ومن تلك العوامل التي قد يرتكبها الإنسان على مدار اليوم وقد تسبب له ارتفاع ضغط الدم هي تناول أطعمة ومشروبات تسبب ذلك .

ومن أمثلة تلك الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم :

1- الكافيين : على الرغم من أن العديد من الأشخاص معتادون على تناول الكافيين كل صباح من الممكن أن يكون أكثر من مرة في اليوم إلا إنه يسبب ارتفاع ضغط الدم .

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2- الأطعمة المعلبة : تعتبر غنية بالملح المتعارف عليه إنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم بشكل عام .. ولذلك ينصح بتناول الأطعمة الطازجة بديلا عنها .

3- الكحول : كشفت دراسات عديدة أنالكحول من مسببات ارتفاع ضغط الدم .

4- السكر : على الرغم من دخوله في العديد من الأطعمة إلا أن لذلك أضرار عدة من بينها التسبب في ارتفاع ضغط الدم .. بالإضافة إلى مشاكل السمنة والأسنان .

وينصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن تلك الأطعمة والمشروبات أو الحرص في تناولها والحفاظ على النظام الغذائي الصحي والنظيف والإقلاع عن التدخين والشرب وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر .