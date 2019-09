إنتاج جزء جديد من فيلم “آلام المسيح”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد مرور 15 عاما على عرض جزئه الأول، ذكرت العديد من التقارير، أن نجم هوليوود، الأسكتلندي ميل غيبسون، يستعد لإخراج جزء ثان من فيلم The Passion of the Christ (آلام المسيح).

وبحسب موقع بيانات الأفلام على الإنترنت “آي إم دي بي”، فإن الجزء الجديد يحمل عنوان “Resurrection”، وسيتولى غيبسون إخراجه أيضا، بينما سيكتب السيناريو الخاص به راندال والاس، الذي سبق وأن تعاون مع نجم هوليوود في فيلمه الحاصد لجوائز الأوسكار “Brave Heart”، من إنتاج عام 1995. أضخم فيلم في التاريخ وسيعود الممثل، جيم كافيزل، لتجسيد دور المسيح، في فيلم “Resurrection” (القيامة)، حسبما صرح لصحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية في العام الماضي. وعندما سئل “كافيزل” عن أحداث الفيلم الجديد، اكتفى بالإجابة: “لا أستطيع أن أكشف عن أمور سوف تصدم المشاهدين، ولكن سيكون فيلما رائعا، بل سيكون أضخم فيلم في التاريخ.. انتظروه”. Advertisements كما تشارك الممثلة، ميا موغرنسترن، في تقديم دور والدة المسيح، مريم العذارء، في أحداث الفيلم الجديد. وبحسب بيانات موقع “آي إم دي بي”، فإن “Pasion of the Christ: Resurrection”، من المقرر أن يطرح في صالات العرض السينمائية العام المقبل 2020. يشار إلى أن فيلم “Passion of the Christ” أثر بشكل كبير بالمشاهدين بسبب مضمونه، الذي يدور حول الساعات الأخيرة من حياة المسيح، ووفاته بعد تعرضه للصلب. وشاركت الممثلة الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، في أحداث الجزء الأول، بدور “مريم المجدلية”. وقام ميل غيبسون بإنتاج فيلمه “آلام المسيح”، من خلال شركته “آيكون”، الذي كلفه 30 مليون دولار، وجنى أرباحا طائلة منه بفضل ايراداته التي فاقت 600 مليون دولار في شباك التذاكر.

