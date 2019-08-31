ياسمين رئيس تكشف عن فيلمها الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستقرام” صورة تجمعها بالفنان محمد إمام من كواليس تصوير فيلمهما الجديد.

وشاركت ياسمين متابعيها بصورة من كواليس فيلم “لص بغداد” الذي ظهرت فيها بشعر أحمر مستعار برفقة “محمد إمام” بلوك الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم.

وعلقت قائلة: “من فيلم لص بغداد، قريبا جدا مع محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل”.

يشار إلى أن فيلم “لص بغداد” يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.