كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد وحيدتها – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة تالا الرابع.

ونشرت كارول عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لها مع الصغيرة وبتعليقها عليها كتبت: “عيد ميلاد سعيد يا ملاكي، شكراً لاختياري أن أكون أمًا لك، لقد باركتِ حياتي بروحك الجميلة في السنوات الأربع الماضية!!! أنت حب حياتي”.

على صعيد آخر، تعيش كارول سماحة في الفترة الراهنة نجاح أغنية فيلمها الجديد “بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري.

تجدر الإشارة إلى أن كارول تواصل إحياء حفلاتها لموسم الصيف الحالي وتلتقي الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.