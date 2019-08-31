الملكة رانيا في عيدها الـ 49.. استوحي إطلالاتك من اختياراتها في عالم الأزياء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُصادف اليوم السّبت الـ 31 من شهر أغسطس لعام 2019، عيد ميلاد الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني، الـ 49.

وُلدت الملكة رانيا عام 1970، في الكويت، وتزوّجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه الحكم بـ 6 سنوات، ولُقّبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تسلم زوجها العرش عام 1999.

وإلى جانبِ مكانتها وتأثير مُبادراتها في مجال حقوق المرأة والطفل على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، تُعدّ ملكة الأردن أيقونة موضة ذاع سيطها ليصل صدى تأثيره كُبرى المجلّات العالمية، بل وأصبحت دور الأزياء تتهافت إلى إقحام أبرز قِطعها في خزانة الملكة؛ لِما تتمتّع بهِ من تأثير على عالمي الأزياء والموضة، فضلًا عن جمال ملامحها ورشاقتها التي تُبرزها باختيار أزياءٍ كلاسيكية ذاتِ طابعٍ ملكيّ راق.

وفي مُناسبة ميلادها الـ 49، تستعرض لكم "فوشيا" أبرز ما ارتدته الملكة رانيا من إطلالاتٍ عصرية، انتقتها بمزج توليفة ألوانٍ جريئة، بطابع موديلاتِ عصر الحداثة.