متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخوض الممثل التونسي ظافر العابدين تجربة جديدة، من خلال تجسيد دور فارس الذي يقع في حب امرأة تدعى ثريا "كارمن بصيبص"، لتتسارع بعدها الأحداث بطريقة دراماتيكية مشوقة.
وأكد العابدين أنه اتخذ بملء إرادته قرار الغياب عن المنافسة الرمضانية من أجل مشروع درامي "عروس بيروت" الذي اقتنع به، وينتظر بلهفة رد فعل الجمهور.
كاميرا "فوشيا" التقت الممثل التونسي؛ إذ تحدث عن تفاصيل دوره في مسلسل "عروس بيروت"، كما تطرق في حديثه إلى مختلف الأمور المتعلقة بمسيرته الفنية.
يذكر أن مسلسل "عروس بيروت" ستعرضه قناة MBC4، في شهر سبتمبر، بمشاركة كوكبة من الممثلين في مقدمتهم ظافر العابدين، كارمن بصيبص، وتقلا شمعون، وبمقدمة غنائيّة بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف، وهو من إنتاج O3 Media التابعة لـ .MBC Studios
كانت هذه تفاصيل خبر ظافر العابدين يكشف سبب اختيار "عروس بيروت" ويوضح حقيقة علاقته بزوجته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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